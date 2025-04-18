Bakan Şimşek açıkladı: 'Enflasyon düşmeye devam edecek'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Ekonomi Zirvesi'ne video mesajla katıldı:

Ticaret savaşları nedeniyle Küresel ekonomi politikalarında belirsizliğin hiç olmaıdğı kadar arttığına değindi.

Dünyada ciddi yapısal sorunlar olmasına rağmen Türkiye'nin daha avantajlı konumda olduğunu ifade eden Bakan Şimşek, enflasyonun düşmeye devam edeceğini de vurguladı.

Bakan Şimşek, dezenflasyon programını uygulamakta da kararlı olduklarını belirtti.

'Belirsizlik hiç olmadığı kadar arttı'

Bakan Mehmet Şimşek'in açıklamalarından satır başları şöyle:

* Ticaret savaşları olarak bilinen korumacılığa değinmek istiyorum. Küresel ekonomi politikalarındaki belirsizlik hiç olmadığı kadar arttı. Ticaret kısıtlamaları 11 kat yükseldi. Küresel finansal kriz sonrası dönemde küresel ticaretteki büyüme küresel büyümenin de altında kaldı.

* Ticaret savaşları bu şekilde devam ederse küresel büyümenin yüzde 3'ün altına gerilemesi olasılığı yüksek.

"Amacımız enflasyonu tek haneye indirmek"

* Dünyada ciddi yapısal sorunlar var ama Türkiye daha avantajlı konumda.

* İhracatımızın %62'si serbest ticaret anlaşmalarımızın olduğu ülkelere yapılıyor. Yatırımcıların risk iştahının azalması yaşadığımız bir dolaylı etkidir. Türkiye'ye konulan görece düşük vergi, Asya'daki rakiplerimize oranla bir avantaj sunuyor. Küresel savunma ihtiyacındaki artış Türkiye için avantaj sunuyor. Türkiye, IMF'nin yapay zeka hazırlık endeksinde oldukça iyi durumda.

* Amacımız enflasyonu kalıcı tek haneye indirmek, reformlar için bütçede alanlar yaratmak ve verimliliği potansiyel büyümeyi artırarak yapısal dönüşümü hayata geçirmek.

* Enflasyon düşmeye devam edecek.

'Dezenflasyon programını uygulamakta kararlıyız'

* Dezenflasyon programını uygulamakta kararlıyız. Lirada sınırlı değer kaybı yaşandı ama kur geçişkenliğinin düşük olmasını bekliyoruz. Finansal koşullardaki sıkılaşma dezenflasyonisttir. Harcama disiplininden taviz vermeyeceğiz.

* Yurt içi talep zayıf olduğu için kur geçirgenliğinin düşük olmasını bekliyoruz. Kamuda harcama disiplininden asla taviz vermeyeceğiz. Piyasalardaki son gelişmeler, özelikle petrol fiyatlarındaki düşüş hedeflerin altında bir cari açığa işaret ediyor.

İstikrar programı uygulanırken yakaladığımız istihdam artışı büyük bir başarıdır. Ülkemizin şoklara karşı dayanıklılığı güçlendi. İyimser olmak için güçlü gerekçelerimiz var.