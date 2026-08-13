Bakan Şimşek açıkladı: Motorinde ÖTV ağustos sonuna kadar sıfırlanacak

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, motorin fiyatlarına yönelik yeni Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek, bütçede harcama disiplini ve kayıt dışılıkla mücadele sayesinde oluşturulan mali alanın dezenflasyon sürecini desteklemek amacıyla kullanıldığını belirtti.

Motorinde ÖTV ağustos sonuna kadar sıfırlanacak

Jeopolitik gelişmelerin motorin fiyatlarında yüksek artışa yol açtığına dikkat çeken Şimşek, söz konusu artışın tüketici ve üreticiler üzerindeki etkisini sınırlandırmak için ağustos ayının kalanında motorinden alınan ÖTV'nin sıfırlanacağını açıkladı.

Şimşek, yıl sonuna kadar ise kademeli bir uygulamaya geçileceğini belirtti.

"Politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz"

Fiyat istikrarının kalıcı refah artışı ve daha adil gelir dağılımının ön koşulu olduğunu vurgulayan Şimşek, "Kalıcı refah artışı ve daha adil gelir dağılımının ön koşulu olan fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.