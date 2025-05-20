Bakan Şimşek açıkladı! 'Yatırımcılar geri geliyor'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar'da düzenlenen Ekonomi Zirvesi'nde Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son dönemde döviz rezervlerinde artış yaşandığını belirten Şimşek, "Yatırımcılar geri geliyor" ifadesini kullanarak, yatırımcı güveninde olumlu yönde bir hareketlilik gözlemlendiğini söyledi.

"Yatırımcı algısında iyileşme var"

Bakan Şimşek, "Son birkaç haftada yatırımcı algısında biraz daha iyileşme var" diyerek Türkiye'nin, doğrudan yabancı yatırımlar açısından cazip ülkeler arasında yer almaya devam ettiğini belirten Şimşek, "Ekonomi programımız öngörülen yol haritası doğrultusunda ilerliyor. Türkiye, doğrudan yabancı yatırımcılar açısından en önemli ülkelerden biri" dedi.

Şimşek ayrıca "PKK'nın silah bırakmasının çok büyük faydaları olacak" ifadelerini kullandı.