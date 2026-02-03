Google Haberler

Bakan Şimşek: Ana eğilimdeki etki sınırlı kalacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocak ayı enflasyonunda gıda fiyatlarındaki hava koşulları kaynaklı artış ve dönemsel unsurların etkili olduğunu belirterek, bu gelişmelerin enflasyonun ana eğilimine etkisinin sınırlı kalmasının beklendiğini açıkladı.

Bakan Şimşek: Ana eğilimdeki etki sınırlı kalacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek, ocak ayı enflasyonunda gıda fiyatları ve dönemsel unsurların etkili olduğunu belirtti.

Bakan Şimşek, aylık enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine rağmen yıllık enflasyonun yüzde 30,7 seviyesine gerilediğine dikkat çekti. Yıllık hizmet enflasyonunda düşüşün 21 aydır kesintisiz sürdüğünü belirten Şimşek, temel mal enflasyonunun ise yüzde 17,4 seviyesinde ılımlı seyrini koruduğunu aktardı.

Bakan Şimşek: Ana eğilimdeki etki sınırlı kalacak - Resim : 1

Kira enflasyonunda da önemli bir gerileme yaşandığını kaydeden Şimşek, yıllık kira enflasyonunun geçen yılın aynı ayına göre 44 puan azaldığını bildirdi.

Ocak ayına özgü gelişmelerin enflasyonun ana eğilimi üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasını beklediklerini vurgulayan Şimşek, arz yönlü adımlarla desteklenen dezenflasyon politikalarının kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Şimşek, bu süreçle birlikte enflasyonun ana eğiliminde düşüş ve fiyatlama davranışlarında normalleşme beklediklerini ifade etti.

Son dakika: Şubat ayı kira artış oranı belli oldu!Son dakika: Şubat ayı kira artış oranı belli oldu!Ekonomi
Son dakika... TÜİK açıkladı: Yılın ilk enflasyon rakamı belli oldu!Son dakika... TÜİK açıkladı: Yılın ilk enflasyon rakamı belli oldu!Ekonomi
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk veri geldiMemur ve emeklinin temmuz zammı için ilk veri geldiEkonomi
Kaynak: ForInvest
Çok Okunanlar