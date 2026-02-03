Bakan Şimşek: Ana eğilimdeki etki sınırlı kalacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek, ocak ayı enflasyonunda gıda fiyatları ve dönemsel unsurların etkili olduğunu belirtti.

Bakan Şimşek, aylık enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine rağmen yıllık enflasyonun yüzde 30,7 seviyesine gerilediğine dikkat çekti. Yıllık hizmet enflasyonunda düşüşün 21 aydır kesintisiz sürdüğünü belirten Şimşek, temel mal enflasyonunun ise yüzde 17,4 seviyesinde ılımlı seyrini koruduğunu aktardı.

Kira enflasyonunda da önemli bir gerileme yaşandığını kaydeden Şimşek, yıllık kira enflasyonunun geçen yılın aynı ayına göre 44 puan azaldığını bildirdi.

Ocak ayına özgü gelişmelerin enflasyonun ana eğilimi üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasını beklediklerini vurgulayan Şimşek, arz yönlü adımlarla desteklenen dezenflasyon politikalarının kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Şimşek, bu süreçle birlikte enflasyonun ana eğiliminde düşüş ve fiyatlama davranışlarında normalleşme beklediklerini ifade etti.