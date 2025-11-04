Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyon yapıldığını biliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 9. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Şimşek açıklamalarında manipülasyonla mücadeleye vurgu yaparak cezaların artırılmasının gündemde olduğunu söyledi.

Şimşek ayrıca bazı fonlar üzerinden manipülasyon yapıldığını ve bu konudaki eksiklerin giderileceğini söyledi.

Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- 2023 yılı ortasındaki rakamlara göre Türkiye'de maalesef şirketlerimizin finansman ihtiyacının sadece yüzde 12'si sermaye piyasalarından karşılanmış. Yüzde 88'i bankacılık ve finans sektöründen. ABD yüzde 60 sermaye piyasaları ağırlıklı bir finansman modeline dayanıyor. AB yüzde 30'lar civarında.

- Bankacılık ağırlıklı bir finans modelinden sermaye piyasaları odaklı bir finans modeline geçiş yapmak istiyoruz

- 2025 yılının ilk 9 ayında toplam finansmanın yüzde 34'e yakını sermaye piyasalarından temin edildi

- Kaynakların lirada tutulmasını, liraya rağbeti artırmak istiyoruz bu da sermaye piyasaları ağırlıklı bir modeli gerektiriyor

- Tahvil ve kira sertifikası ihracı alanlarını çok önemsiyorum

Manipülasyon vurgusu

- Manipülasyonla mücadelede düzenlemeye ihtiyaç olacak. Cezaları çok daha ağır bir hale getirmek gündemimizdeki bir konu

- Bazı fonlar üzerinden manipülasyonların yapıldığını biliyoruz, manipülasyon alanında eksikler olduğunu biliyoruz, eksikleri gidereceğiz

- Manipülasyonla mücadelenin dozunu, kayıt dışı ile mücadelenin dozunun ötesine taşıyacağız.

Hakla arz açıklamaları

- Hisselerin sadece 51 gün tutuluyor olması ayrı bir handikap

- Yabancı yatırımcının eski seviyeler gelmesini arzuluyoruz, bunun için de sisteme olan güvenin güçlendirilmesi ve en önemlisi dezenflasyon programının başarıya ulaşması gerekiyor

- 2023'ten bu yana ilgi arttı, doğru bir trendde ve doğru yoldayız. Sermaye piyasalarının derinleştirilmesi bizler için en önemli hedeflerin başında geliyor

-Dezenflasyonla birlikte tekrar piyasalar derinleşecek ve Borsa İstanbul'un piyasa değerinin GSYH'ye oranı kendisine benzer ülkelerle yarışacak noktaya gelecek

- Nitelikli halka arzlar konusunda talep var, bu talep konusunda hemfikiriz

- Halka arzların önümüzdeki dönemde tekrar güçlü bir şekilde başlaması önemli bir husus

'Enflasyonda düşüş var'

- Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz, burada ilerleme var

- Program sonuç veriyor, enflasyonda düşüş var

- Gıda kaynaklı geçici bir şok var

- Son 3 aydır gıda enflasyonu 20 yıllık ortalamaların çok üzerinde seyrediyor

- Bütçe açığı kalıcı olarak aşağı yönlü hareket ediyor, bu böyle devam edecek. Bütçe açığını yüzde 3 ve altına çekeceğiz