Bakan Şimşek, Bolu’da iş dünyası ve esnaf temsilcileriyle buluştu

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Bakan Şimşek, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Bolu Valiliğini ziyaret etti. Vali Abdulaziz Aydın, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Şimşek, daha sonra "İş Dünyası Bolu Sektör Temsilcileri" toplantısına katıldı.

Şimşek, ardından Bolu Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret ederek, Bolu TSO ile Bolu Esnaf Odaları Birliği yönetim kurulu üyelerinin ve esnafın yer aldığı toplantıya katıldı.

Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları ve sanayicilerin katıldığı toplantılarda Bakan Şimşek'e, Vali Abdulaziz Aydın, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya eşlik etti.

Bakan Şimşek, daha sonra AK Parti Bolu İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, Merkez İlçe Başkanı İsmail Duru, Kadın ve Gençlik Kolları başkanları ile teşkilat üyelerince karşılanan Şimşek, AK Parti Bolu İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı.