Bakan Şimşek büyüme rakamlarını değerlendirdi: İkinci çeyrekte verileri hedeflerle uyumlu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK’in 2025 yılı ikinci çeyrek büyüme verilerinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Şimşek, “İkinci çeyrekte takvim ve düşük baz etkilerinin de katkısıyla yıllık büyümedeki artışla birlikte dezenflasyonun sürmesi uyguladığımız programın başarısını net bir şekilde ortaya koymaktadır” dedi.

Bakan, milli gelir serilerinde “Uyumlaştırılmış Avrupa Revizyon Politikası” çerçevesinde revizyon yapıldığını belirterek, “Veri kaynaklarının iyileştirilmesi, hesaplama yöntemlerinin güncellenmesi ve kapsam değişiklikleri kaynaklı yapılan bu revizyon serilerde köklü bir değişikliğe yol açmadı” ifadelerini kullandı.

Şimşek, ikinci çeyreğe ilişkin temel büyüme göstergelerini şöyle özetledi:

“Türkiye ekonomisi, 2025 yılının ikinci çeyreğinde yıllık yüzde 4,8, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çeyreklik yüzde 1,6 büyüdü. Böylece ilk yarıda yıllık büyüme yüzde 3,6 oldu. Milli gelirimiz yıllıklandırılmış 1,5 trilyon dolara yaklaştı.”

“İmalat sanayisi son 12 çeyreğin zirvesinde”

Bakan, sektör dinamiklerine dair “Üretim tarafında, zirai dona bağlı olarak daralan tarım dışında tüm sektörlerde katma değer arttı. İmalat sanayimiz, son 12 çeyreğin en yüksek performansını sergiledi” dedi.

Yüksek teknolojili üretimdeki güçlü seyre dikkat çeken Şimşek, “Bu dönemde yüksek teknolojili üretimdeki yıllık yüzde 40’lık güçlü büyüme nitelik açısından da önemli bir gelişmedir” değerlendirmesini paylaştı.

“Denge korunuyor; dış talep katkısı ikinci çeyrekte negatif”

İç talep bileşenlerine ilişkin “Tüketim ile yatırımın dengeli seyri devam etti” diyen Şimşek, dış dengeye yönelik olarak “İhracat küresel zorluklara rağmen ikinci çeyrekte artarken öne çekilen ithalat talebi ve üretimdeki güçlü artışın etkisiyle net dış talebin büyümeye katkısı negatif gerçekleşti” ifadesini kullandı.

Şimşek cari denge için ise “Cari açığın milli gelire oranı ikinci çeyrek itibarıyla yıllık yüzde 1,3 ile sürdürülebilir seviyelerde kalmaya devam etti” dedi.

“Büyüme potansiyele kademeli yaklaşacak”

Önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerde Şimşek, “Finansal koşulların daha elverişli hale gelmesi ve küresel ticarette belirsizliklerin azalmasıyla büyümenin kademeli olarak potansiyel seviyesine ulaşmasını öngörüyoruz” dedi.

Orta Vadeli Program takvimine atıf yapan Bakan, “2026-28 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programımızı çok yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Güçlü politika eşgüdümüyle fiyat istikrarı ve sürdürülebilir yüksek büyümeyi sağlayarak vatandaşlarımızın refahını daha da artırmak için programımızı kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.