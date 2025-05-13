Bakan Şimşek: Cari açığın ilk çeyrekte milli gelire oranı yüzde 1’in altında kalacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığın ilk çeyrekte milli gelire oranla yüzde 1’in altında kalmasının beklendiğini açıkladı.

Bakan Şimşek, mart itibarıyla yıllıklandırılmış cari açığın 12,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirtti. Altın ithalatının küresel belirsizlikler nedeniyle yüksek seyrettiğini vurgulayan Şimşek, “Altın hariç cari işlemler dengesi yıllık 1,6 milyar dolar fazla verdi” dedi.

İhracatın dirençli yapısı, enerji fiyatlarındaki olumlu gelişmeler ve turizm gelirlerinin katkısıyla cari açığın yıl sonunda Orta Vadeli Program (OVP) hedefinin oldukça altında kalacağına işaret eden Şimşek, bu gelişmenin dış finansman ihtiyacını azaltarak rezerv birikimini desteklediğini belirtti.

“Azalan dış finansman ihtiyacı ve yeniden başlayan rezerv birikimi, makro finansal istikrarı güçlendiriyor ve ekonomimizin dayanıklılığını artırıyor” diyen Şimşek, cari dengede sürdürülebilirliğin sağlanmasının ekonomi politikalarının temel önceliklerinden biri olduğunu vurguladı.