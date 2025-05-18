Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), e-ticaretin yaygınlaşmasıyla sanal POS'lar kullanılarak yapılan ödemeleri analiz ederek, 4 bin 95 mükellefe yönelik vergi dışı bırakılan 37 milyar liralık hasılatı ortaya çıkardı.

GİB’in analizine göre bazı mükelleflerin yüksek hacimli işlemler gerçekleştirmesine rağmen hiçbir vergi kaydının bulunmadığı görüldü. Örneğin, vergi mükellefiyeti bulunmayan bir kişinin 2024 yılı içerisinde sanal POS üzerinden 2.284 işlem yaparak 67 milyon TL gelir elde ettiği tespit edildi. Bu kişinin internet üzerinden bilgisayar sarf malzemeleri sattığı ve hakkında yasal süreç başlatıldığı bildirildi.

Öncelik gönüllü uyumda, sonrası ceza süreci

Başkanlık, bu süreçte “gönüllü uyum ve izaha davet” mekanizmasını devreye alarak mükellefleri önce bilgilendirmeyi tercih etti. Çağrıya olumlu yanıt veren ve beyannamelerini düzelten mükellefler daha düşük oranlı cezai işleme tabi tutulacak. Ancak çağrılara yanıt vermeyen, gelirini gizlemeyi sürdürenler için vergi incelemesi ve cezai yaptırımlar başlatılacak.

İlk aşamada bu süreç, e-ticaret gelirini gizlediği belirlenen 561 mükellef ile başlatıldı.

Bakan Şimşek: Kayıt dışının izi artık teknolojiden kaçamıyor

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, teknolojik altyapının vergi denetimlerinde etkin biçimde kullanıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sadece sahada değil, teknolojiyi de devreye alarak kayıt dışı ekonomiyle mücadele ediyoruz. Sanal POS ve dijital ödeme sistemleri üzerinden gelir elde eden herkes, vergisini ödemekle yükümlüdür. Önceliğimiz gönüllü uyum; ancak bu sürece dahil olmayanlar için cezai mekanizmalar kararlılıkla uygulanacaktır.”