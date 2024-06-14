Bakan Şimşek, değişen enflasyon beklentisini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerine ilişkin açıklamada bulundu.

Şimşek, enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin dezenflasyon sürecini hızlandıracağını belirtti.

Sosyla medya hesabından açıklama yapan Şimşek, şöyle konuştu:

"Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor. Programımızla artan güven ve öngörülebilirlik enflasyon beklentilerine de yansıyor. Yıl sonu enflasyon beklentisindeki gerileme haziranda da devam etti. 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 31,8’e, 24 ay sonrası beklenti yüzde 20,3’e geriledi. Beklentiler hedeflerimize yakınsamaya devam ettikçe dezenflasyon sürecimiz daha da hızlanacaktır."

Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor.



Programımızla artan güven ve öngörülebilirlik enflasyon beklentilerine de yansıyor.



Yıl sonu enflasyon beklentisindeki gerileme haziranda da devam etti.



12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 31,8’e, 24 ay sonrası… pic.twitter.com/JzYYgLq3iM — Mehmet Simsek (@memetsimsek) June 14, 2024

TÜFE artışı beklentisi geriledi

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 2,56 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,52'e düştü. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43,64'ten yüzde 43,52'e geriledi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 33,21'den yüzde 31,79'a, 24 ay sonrası için yüzde 21,33'ten yüzde 20,33'e indi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 38,7771'den 37,7463'e, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 41,7997'den 41,4115'e düştü

Bir önceki anket döneminde 30,5 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 29 milyar dolara indi. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 28,4 milyar dolara geriledi.

Politika faizi cari ay sonu beklentisi yüzde 50

Cari yıl için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,3'te, gelecek yıl için de yüzde 3,7'de sabit kaldı.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay ve 3 ay sonrası için beklenti yüzde 50 oldu.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 37,11'den yüzde 35,90'a düştü.