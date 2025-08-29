Bakan Şimşek: Demir yolu sektörüne dış finansman 4,2 milyar euroya ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dörtyol-Hassa Otoyol ve Demir Yolu Projesi için 1,55 milyar euro dış kaynak sağlandığını açıkladı.

Şimşek, X üzerinden yaptığı paylaşımda, Dörtyol-Hassa Otoyol ve Demir Yolu Projesi için 1,55 milyar euro dış kaynak temin edildiğini belirtti. Projenin Güneydoğu Anadolu’nun rekabet gücünü artıracağını vurgulayan Şimşek, “Ulaşım altyapısını güçlendirerek ticaret, turizm ve bölgesel kalkınmayı destekliyoruz” dedi.

Bakan, bölgesel endüstrilerin liman ve demir yolu bağlantılarının güçlendirileceğini, böylece üretim ve lojistik merkezlerinin küresel pazarlara erişiminin artırılacağını ifade etti.