Bakan Şimşek: Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor

Geçen ay tüketici fiyatları yüzde 4,53 yükselirken, yıllık enflasyon 2,21 puan artarak yüzde 67,07 olmuştu. Merkez Bankası bugün de ticari ve ihtiyaç kredilerinde aylık büyüme sınırını düşürmüştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabındaki paylaşımında hem enflasyona değindi hem de sıkılaştırma mesajları verdi.

Şimşek, aylık enflasyonun şubat ayında beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini belirterek şunları yazdı: "Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor. Sabırla ve azimle fiyat istikrarı sağlanıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz. Merkez Bankası’na desteğimiz tamdır. TCMB’nin ilave sıkılaşma adımlarının büyümede dengelenmeye, cari açıkta daralmaya ve enflasyonist eğilimleri kırmaya katkısı olacaktır."