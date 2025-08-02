Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Şimşek X platformunda yaptığı paylaşımda ihracatın temmuzda tarihin en yüksek aylık seviyesine ulaştığını belirtti.

Yıllıklandırılmış ihracatın 269,4 milyar dolara yükseldiğini belirten Şimşek, ithalatın ise geçen aya göre sınırlı bir artışla 357,7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ifade etti.

İhracat temmuzda yıllık yüzde 11 artarak tarihimizin en yüksek aylık seviyesine ulaştı.



Yıllık ihracat 269,4 milyar dolara yükselirken, ithalat geçen aya göre sınırlı bir artışla 357,7 milyar dolar gerçekleşti.



Küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen bu güçlü performans,… pic.twitter.com/ZstBJuO3AK — Mehmet Simsek (@memetsimsek) August 2, 2025

'Türk ihracatçısının başarısını yansıtıyor'

Şimşek, küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen sergilenen bu güçlü performansın, Türk ihracatçısının dinamizmini ile ürün ve pazar çeşitlendirmedeki başarısını yansıttığını vurguladı.

Açıklamasında dış ticaretteki tablonun güçlü hizmet gelirleri, sürdürülebilir cari açık ve sağlıklı büyüme dinamiğine işaret ettiğini söyleyen Şimşek, paylaşımını şu ifadelerle sonlandırdı:

"Bu ivmeyi koruyarak, Türkiye’nin küresel tedarik zincirindeki konumunu her geçen gün daha da ileriye taşımak için makro finansal istikrarı pekiştiren, katma değeri yüksek üretim ve inovasyon odaklı dönüşüm çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."