Bakan Şimşek duyurdu: Türkiye ile Katar'dan üç konuda mutabakat!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Katar Maliye Bakanı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari'nin katılımıyla bugün İstanbul'da Türkiye-Katar Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısı düzenlendi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, toplantının ülkeler arasındaki sağlam ve köklü ilişkileri daha da güçlendirmek için düzenlendiğini dile getirdi.

Üç mutabakat

Şimşek, "Toplantıda iki ülke arasındaki yatırımların artırılması, sektörel işbirliklerinin güçlendirilmesi ve üçüncü ülkelerdeki ortaklıkların genişletilmesi üzerine mutabakata vardık" bilgisini verdi.

Bakan, "Stratejik konumu, geniş iç ve bölgesel pazarı, nitelikli iş gücü, güçlü altyapısı, üretim çeşitliliği, gelişen Ar-Ge ekosistemi ve cazip teşvikleriyle ülkemiz önemli fırsatlar sunmaktadır" ifadelerini kullandı.