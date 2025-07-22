Bakan Şimşek duyurdu: Türkiye’nin bölgesel demir yolu ağına 2,4 milyar Euroluk dev finansman

Hazine ve Maliye Bakanlığının yürüttüğü çalışmalarla, Türkiye ile Nahçıvan arasında doğrudan demir yolu bağlantısı kuracak Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Projesi için 2,4 milyar Euroluk dış finansman temin edildi.

Proje, bölgesel ticaretin canlanması ve sürdürülebilir altyapının güçlendirilmesi açısından stratejik önem taşıyor.

Edinilen bilgilere göre, finansman anlaşmaları Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Japonya merkezli MUFG Bank liderliğinde bir araya gelen kreditörler arasında imzalandı.

Kaynak, İsveç’in ihracat kredi kurumu EKN, Avusturya’nın OeKB kuruluşu ve İslam Kalkınma Bankası’na bağlı İslam Yatırım Sigortası ve İhracat Kredisi Şirketi garantisi altında çeşitli uluslararası bankalar ve yatırımcılar tarafından sağlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan proje, sürdürülebilir ulaşım vizyonuyla Türkiye ile Nahçıvan arasında yeni bir demir yolu hattı inşa ederek, bölgesel ulaşımı ve ticaret akışını önemli ölçüde iyileştirmeyi hedefliyor.

"Rekabet gücümüzü artıran yatırımlar devam edecek"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye'nin ekonomi programına duyduğu güven sayesinde ülkemize yönelik finansman akışı sürüyor. Ülkemizin rekabet gücünü ve verimliliğini artıracak altyapı yatırımlarını desteklerken, bu kurumlarla yakın işbirliğimizi de kararlılıkla sürdürüyoruz."

Orta Vadeli Program’da yer alan kamu altyapı yatırımlarının etkinleştirilmesi hedefi doğrultusunda hayata geçirilen bu proje ile Türkiye, bölgesel entegrasyonunu güçlendirmenin yanı sıra ihracat ve lojistik kapasitesini de artırmayı planlıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'nin bu yıl içinde dış kaynak yoluyla sağladığı toplam proje finansmanı tutarı yaklaşık 6 milyar dolara ulaştı.