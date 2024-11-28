Bakan Şimşek duyurdu: Yasa dışı bahse bulaşanın mallarına el konacak

Yasa dışı bahis soruşturmaları devam ederken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'de yasa dışı bahis oynayaların, kumardan kazandıkları mallara el konulacağını açıkladı.

Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu, dün Hazine ve Maliye Bakanlığı başkanlığında Ankara'da toplandı.Toplantıya çok sayıda bakanlık ve emniyet amitleri ile kurumların üst düzey temsilcileri de katıldı.

Yapay zeka ile tespi edilecek

Bakan Şimşek, toplantıda alınan kararlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, eylem planlarına tam uyumun sağlaması amacıyla düzenli izleme ve raporlama süreçlerinin oluşturulacağını belirtti.

Yasa dışı bahis ve kumarla mücadelenin, ulusal güvenliğe ve hukuka uyumlu şekilde yürütüleceğine işaret eden Şimşek, "Sanal ortamda gerçekleştirilen dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerini izlemek için özel yazılımlar ve yapay zeka destekli tespit sistemleri devreye alınacak. Finansal kuruluşların bu suçlardan elde edilen gelirlerin aklanmasını zorlaştırıcı ilave önlemler alması ve önlem almayan kuruluşlara yaptırım uygulanması konusunda da görüş birliğine varıldı." dedi.

Yasa dışı bahis oynayanların mallarına el konulacak

Şimşek, bu suçlarla mücadelenin ulusal ve uluslararası düzeyde sürdürüleceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sanal ortamda işlenen suçların önlenmesi, suç gelirlerinin yok edilmesi ve küresel suç örgütlerinin bertaraf edilmesi, ülkemizin ekonomik ve toplumsal güvenliğini sağlama yolunda öncelikler arasında yer almaya devam edecektir. Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu üyesi kamu kurumları başta olmak üzere, toplantıya iştirak eden tüm kurum ve kuruluş temsilcileri, bu suçlarla mücadelenin kesintisiz biçimde devam edeceği noktasında kararlıklarını beyan etmişlerdir. Dolandırıcılık ile yasa dışı bahis ve kumar suçlarıyla mücadele, ilgili tüm kurumlarımızla eşgüdüm halinde kökü kazınana kadar sürdürülecek. Aracılık edenlerden finansal kuruluşlara kadar tüm kesimlerin üzerine gidilecek. Yasa dışı bahis suçuna bulaşanların mallarına el konulacak."