Bakan Şimşek duyurdu: Yeni kefalet paketi ile ihracatçılara 50 milyar liralık finansman

Hazine ve Maliye Bakanlığı, reel sektör için önemli bir destek adımı attı ve ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmayı hedefleyen yeni bir kefalet paketi hazırladı.

Yeni paket, ihracatçılar ve döviz kazandırıcı faaliyet gösteren firmalar için yaklaşık 50 milyar liralık kredi hacmi oluşturulmasına olanak tanıyacak. Paketin toplam kefalet limiti ise 41 milyar lira olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni destek paketinin 15 gün içinde devreye alınacağını duyurdu ve ihracatçılarla iş dünyasının her zaman yanında olacaklarını belirtti. Bakan Şimşek, ihracatçılara uygun şartlarla finansman desteği sağlamak için Hazine destekli kefalet sistemini etkin olarak kullandıklarını ifade etti.

Yeni paket kapsamında, İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) aracılığıyla KOBİ’lere ve ihracatçı firmalara finansman desteği sağlanacak. Ayrıca, dijital dönüşüm yatırımlarına yönelik 1 milyar lira kefalet limitli ayrı bir destek paketi de oluşturulacak. Katılım finans esaslarına uygun finansman talep eden firmalar için 5 milyar lira kefalet limitiyle yeni bir destek paketi hazırlandı.

Ayrıca, ihracatçılar için mevcut döviz satış zorunluluğu da yüzde 25’e düşürüldü. Yürürlüğe giren yeni düzenlemelerle, ihracatçıların kambiyo yükümlülükleri hafifletilecek, menkul satış sözleşmelerindeki ödeme yükümlülükleri ise döviz veya dövize endeksli olarak yapılabilecek.