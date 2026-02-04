Bakan Şimşek: Ekonomik programda son aşamaya girildi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’ye yönelik doğrudan yabancı yatırım (DYY) girişlerinin ekonomik programa olan güveni güçlendirdiğini belirtti.

Bakan Şimşek, 2025 yılının ilk 11 ayında Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı yatırımların yıllık bazda yüzde 28 artarak 12,4 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

Şimşek, Suudi Arabistan tarafından Türkiye’de hayata geçirilmesi planlanan 2 milyar dolarlık enerji yatırımının yenilenebilir enerji projelerine önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Söz konusu yatırımın yeşil dönüşümü hızlandırmasının yanı sıra enerji arz güvenliğini güçlendireceğini ve enerji ithalatına olan bağımlılığı yapısal olarak azaltacağını kaydetti.

Ekonomik programda son aşamaya girildi

Ekonomi programının uygulanmasında önemli ilerleme kaydedildiğini belirten Şimşek, kalıcı fiyat istikrarının tesis edilmesine yönelik sürecin son aşamaya geldiğini söyledi. Şimşek, sürdürülebilir ve yüksek büyüme için gerekli makroekonomik temellerin atıldığını ifade etti.