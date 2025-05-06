Bakan Şimşek, Endonezya Maliye Bakanı Indrawati ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Endonezya Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasında ekonomik ve finansal iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu görüşmenin Türkiye ile Endonezya arasında son dönemde artan üst düzey temasların devamı niteliğinde olduğu vurgulandı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto’nun hem Şubat ayında Cakarta’da düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısında hem de nisan ayında Ankara’da gerçekleşen görüşmede ilişkilerin daha da derinleştirilmesi yönünde ortak irade beyan ettikleri hatırlatıldı.

Gündemde neler var?

Bakanlar düzeyindeki görüşmede, küresel ve bölgesel ölçekteki makroekonomik gelişmelerin yanı sıra, ikili ticaret hacminin artırılması, yatırımların teşvik edilmesi ve ekonomik entegrasyonun güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Ayrıca, savunma sanayi, yüksek katma değerli üretim, yapay zeka ve dijital ekonomi gibi stratejik alanlarda iş birliğinin geliştirilmesinin önemi vurgulandı. İki ülkenin, üçüncü ülkelerde ortak projeler yürütme potansiyelinin de değerlendirmeye alındığı kaydedildi.

Görüşmenin, Türkiye-Endonezya ekonomik ilişkilerinin daha kapsamlı bir çerçevede derinleştirilmesi açısından kritik bir adım olduğu belirtiliyor.