Bakan Şimşek: 'Enflasyon beklentilerinde iyileşme gerçekleşti'

Hazive ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB tarafından açıklanan sektörel enflasyon beklentilerini yorumladı.

Bakan Şimşek, enflasyon beklentilerinde geçtiğimiz aya göre sınırlı artış olsa da, yıllık bazda kayda değer bir iyileşme gerçekleştiğine dikkat çekti.

"Dezenflasyon sürecini destekleyecek"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek, uygulanan programlar, sıkılaşan finansal koşullar ve emtia fiyatlarındaki düşüşün dezenflasyon sürecini destekleyeceğini ifade etti:

"Enflasyon beklentilerinde geçtiğimiz aya göre sınırlı artış olsa da yıllık bazda kayda değer bir iyileşme gerçekleşti. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi hanehalkında son bir yılda 17 puan, reel sektörde 15 puan ve piyasa katılımcılarında 10 puan geriledi.

Yurtiçi ve küresel son dönem gelişmelerinin ekonomimize yansımalarını sınırlamaya yönelik gerekli tüm adımlar atılmaktadır.

Uyguladığımız program sayesinde güçlenen makroekonomik temellerin yanı sıra sıkılaşan finansal koşullar ve emtia fiyatlarındaki düşüş dezenflasyon sürecini destekleyecektir.

Yıl sonunda enflasyonun TCMB’nin tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz."