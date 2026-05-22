Bakan Şimşek enflasyon beklentilerini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı hanehalkının ve reel sektörün enflasyon beklentileri verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hanehalkı ve reel sektörün enflasyon beklentilerinde iyileşme yaşandığını belirtti.

"Beklentiler geriledi"

Bakan Şimşek, yüksek enerji fiyatları ve küresel belirsizliklerin enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini ifade etti.

Buna karşın, hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentilerinde düşüş görüldüğünü kaydeden Şimşek, beklentilerin bir önceki aya göre sırasıyla 2,1 puan ve 0,6 puan gerilediğini açıkladı.

"Politikaları kararlılıkla sürdüreceğiz"

Şimşek açıklamasında, dezenflasyon sürecine destek veren ekonomi politikalarının uygulanmaya devam edeceğini vurgulayarak "Beklentilerdeki iyileşmeyi kalıcı hale getirmek için dezenflasyon sürecini destekleyen politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.