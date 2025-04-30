Bakan Şimşek: Enflasyon hedef aralıkta kalacak, düşüş sürecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sapanca'da düzenlenen Uluslararası Ekonomi Zirvesi’ne video bağlantı yoluyla katıldı. Konuşmasında enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şimşek, son 10 aydır düşüşte olan enflasyonun bu eğilimini sürdüreceğini söyledi.

“Enflasyon 10 aydır düşüyor, düşmeye de devam edecek” diyen Şimşek, son dönemdeki piyasa dalgalanmalarının beklentileri kısa vadede bir miktar bozmuş olabileceğini kabul etti. Ancak buna rağmen “hedef aralığında kalacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kur geçişkenliği düşük olacak

Şimşek, son haftalarda yaşanan dalgalanmalara rağmen lirada sınırlı bir değer kaybı yaşandığını belirtti. Zayıf iç talep nedeniyle kur geçişkenliğinin düşük kalacağını vurguladı. Bu durumun enflasyon üzerindeki yukarı yönlü baskıları sınırlayacağı öngörülüyor.

Petrol fiyatları ve finansal sıkılaşma, enflasyonu sınırlıyor

Petrol fiyatlarındaki düşüş ve küresel finansal koşullardaki sıkılaşma gibi dış faktörlerin de enflasyon üzerinde baskı kurduğunu belirten Şimşek, bu gelişmelerin dezenflasyon sürecini desteklediğini kaydetti.

Cari açıkta iyileşme beklentisi

Ekonominin artık cari açık vermeden büyüyebileceği bir eşiğe yaklaştığını ifade eden Şimşek, “Ilımlı bir büyüme ortamında artık cari açık vermeden büyüyebileceğimiz bir eşiğe yaklaştık” dedi. Ancak bu hedefin tamamen sağlanması için atılması gereken adımlar olduğunun da altını çizdi.

Piyasalardaki son dalgalanmalar geçici etkili olabilir

Konuşmasında küresel ticaret savaşlarının etkilerine de değinen Şimşek, piyasalarda yaşanan son dalgalanmaların ekonomide kısa vadeli bir yavaşlamaya neden olabileceğini söyledi. Mart ayında yaşanan siyasi gelişmelerin ardından Türk Lirası, ABD doları karşısında yüzde 3 değer kaybetmiş, bu da enflasyon beklentilerini kısa vadede yukarı yönlü etkilemişti.