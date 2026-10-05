Bakan Şimşek enflasyon verilerini değerlendirdi

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı eylül ayı enflasyon verilerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

Şimşek, fiyat artış hızındaki yavaşlamanın ulaştırma dışındaki alanlara yayıldığını belirtirken "Yıllık enflasyon 57 ay sonra (Kasım 2021) yüzde 30’un altına geriledi" dedi.

Gıda, eğitim ve kira enflasyonunda düşüş

Şimşek’in paylaştığı verilere göre, eylülde yıllık gıda enflasyonu geçen yılın aynı dönemine kıyasla 8,4 puan azalarak yüzde 27,6’ya indi. Eğitim enflasyonu da kural bazlı düzenlemelerin katkısıyla yıllık 17,5 puan düşüşle yüzde 48,6 olarak gerçekleşti.

Yıllık kira enflasyonunun ise aynı dönemde 27,8 puan gerileyerek yüzde 41,3’e düştüğünü belirten Şimşek, "Öncü göstergeler, kira enflasyonundaki düşüşün süreceğine işaret ediyor." açıklamasını yaptı.

Petrol fiyatları ve eşel mobil açıklaması

Enerji fiyatlarının enflasyona etkisine de değinen Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemde yeniden yükselen petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamak için mazottan sonra benzinde de eşel mobil uygulamasından kademeli olarak çıkıyoruz. Merkez Bankamız savaş olmasaydı enflasyonun bu yıl 7 puan daha düşük olacağını hesaplıyor."

Konut ve gıda arzını artırmaya yönelik politikaların sürdüğünü bildiren Şimşek, "2027 yılında başta kira ve eğitim olmak üzere hizmet enflasyonunda ataletin azalması ve emtia fiyat artış etkilerinin zayıflaması enflasyondaki düşüşe katkı sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.