Bakan Şimşek, enflasyon verisini olumlu buldu: Mayısa göre 28,4 puan geriledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı enflasyon verisini değerlendirdi.

Bakan Şimşek, kasımda yıllık enflasyonnun yüzde 47,1 olarak gerçekleştiğini, mayısa göre gerilemenin 28,4 puan olduğunu ifade etti.

"Son iki aydır yüksek seyreden gıda enflasyonuna rağmen yıllık mal enflasyonu yüzde 40’ın altına geriledi" diyen Şimşek, "Hizmet enflasyonu aylık yüzde 1,6 ile 2021 yılı Kasım ayından bu yana en düşük seviyesinde gerçekleşti ve yıllık hizmet enflasyonundaki düşüş eğilimi devam etti" ifadelerini kullandı.

Şimşek, hizmet enflasyonundaki gerilemenin ve iyileşen enflasyon beklentilerinin, katılıkları azaltmada önemli mesafe katettiklerini gösterdiğini kaydetti.