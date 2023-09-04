Bakan Şimşek: "Enflasyonu kontrol almak için ne gerekiyorsa yapacağız"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ağustos ayında aylık yüzde 9,09, yıllık ise yüzde 58,94 olarak gerçekleşen enflasyon verilerini "Enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını biliyoruz. Geçiş dönemindeyiz" ifadeleriyle değerlendirdi.

Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını biliyoruz. Geçiş dönemindeyiz. Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa (parasal sıkılaşma, kredi politikası ve gelirler politikaları) yapacağız.

Sonuçta sabretmemize değecek. Enflasyonla mücadelede kesinlikle kararlıyız" ifadelerini kullandı.