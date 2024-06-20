Bakan Şimşek: Enflasyonun gelecek yıl onlu seviyelere, sonraki yıl ise tek hanelere düşmesi muhtemel
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun gelecek yıl onlu seviyelerin ortalarında olacağını belirterek, “ Sonraki yıl ise tek hanelere düşmesi muhtemeldir” açıklamasını yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ekim 2023'teki ziyaretinin ardından yeniden Londra'da yatırımcı toplantılarına katıldı.
Yatırım bankaları JP Morgan, Deutsche Bank ve Dome Group tarafından organize edilen toplantılar kapsamında Şimşek, yüzlerce yatırımcıyla buluşacak.
Chatham House toplantısında konuşan Şimşek açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
*Şimşek: Sürekli ve güçlü bir dezenflasyonu sürecinin eşiğindeyiz.
*Şimşek: Enflasyonun gelecek yıl onlu seviyelere, sonraki yıl ise tek hanelere düşmesi muhtemel.
*Şimşek: Türkiye AB'den ayrışamaz.
Ayrıntılar geliyor...