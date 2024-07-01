Bakan Şimşek: EYT'nin bu sene yıllık maliyeti 724 milyar TL

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg HT-Habertürk canlı yayına katıldı.

Bakan Şimşek’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*İçişleri ve Adalet Bakanlığının desteği olmasa bu listeden çıkamazdık

*Bizim finansal sistemimizin sağlıklı işlemesi ve itibarlı olması lazım. Listeden çıkmak büyük kazanım ama burada esas amaç Türkiye'nin güvenilebilir olduğunu ortaya koymaktı.

*Siyasi mülahazalar devreye girmesin diye FATF'ye bir mektup bile yazdık.

*Kaynak girişi zaten çok güçlü, nasıl yönetiriz onunla uğraşıyoruz.

*Kaynak girişinin Mart sonundan bugüne net bazda Merkez Bankası'nın rezervlerine yansıyan boyutu neredeyse 78 milyar dolara ulaştı.

*Şu an itibarıyla rezerv yeterliliğinde IMF tanımına göre arzulanan seviyeye neredeyse vardık.

*Yurt içi bankalarla olan swapları ciddi şekilde azalttık, neredeyse 5 milyar dolar düzeyine düşürdük.

*Şu an reel bazda lirada bir miktar değerleme oldu; Hedefimiz enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürerek orta-uzun vadede nominal kurlarda bir istikrar sağlamak, ama bunun için daha erken, daha kat edeceğimiz çok mesafe var.

*Türkiye'nin döviz rezervini bir sorun, endişe olmaktan çıkardık.

"Türkiye Gri Liste'den oybirliğiyle çıkarıldı"

*Listeden çıkınca iş bitmedi; Güçlü bir şekilde mücadeleye, uygulamada etkinliği sağlamaya devam.

*MASAK'ın idari ve teknik kapasitesini oldukça güçlendireceğiz.

*Bu programın özünde dengesizliklerin giderilmesi var.

*Yatırımcı güveni beraberinde TL varlıklara ilgiyi artırıyor, liralaşmayı güven esasıyla sağlıyor.

*Cari açıkta arzuladığımızdan çok daha iyi bir performansla karşı karşıyayız.

*Cari açığı bu sene sonunda muhtemelen yüzde 2'ye indirmiş olacağız, zaten Mayıs ayında yüzde 2,5'e inmiş olacak.

EYT'nin yıllık maliyeti ne kadar?

*EYT'nin bu sene yıllık maliyeti 724 milyar TL, neredeyse milli gelirin yüzde 2'sine yakın bir rakamdan bahsediyoruz.

*Bütçe açığının milli gelire oranını bu sene yüzde 5'in altına, gelecek sene yüzde 3'ün altına çekmiş olacağız.

*Büyümede yeniden dengelenmeyi sağladık.

*Kaliteli ve dengeli bir büyüme var, bu beraberinde artık aşırı ısınmayı getirmiyor.

*KKM'de düşüş büyük ihtimalle hızlanacak. Bugün itibarıyla şirketlerin KKM'deki vergi avantajı son buldu, yenilemedik.

*KKM'den kazanılan faiz gelirleri de vergiye tabi olacak, dolayısıyla KKM'den çıkış hızlanacak.

"Piyasanın programı henüz tam olarak satın aldığını söyleyemeyiz"

*Geçici olarak ekonomide bir yavaşlama sürecine gireceğiz, istihdamı en az etkilemesi için gereken tedbirleri alacağız.

*Enflasyon aylık bazda önce yüzde 2'lere sonra yüzde 1'lere düşecek.

*Kurda istikrar da çok önemli, göreceli bir istikrar sağlanması da vatandaşa yansıyacak.

Ayrıntılar geliyor…