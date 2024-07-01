Bakan Şimşek: EYT'nin bu sene yıllık maliyeti 724 milyar TL
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye’de hala enflasyonun nispeten yüksek olduğuna dikkat çekerek, “EYT'nin bu sene yıllık maliyeti 724 milyar TL, neredeyse milli gelirin yüzde 2'sine yakın bir rakamdan bahsediyoruz" ifadesini kullandı. Şimşek, ekonomide geçici olarak yavaşlama sürecine girileceğine de dikkat çekerek, "istihdamı en az etkilemesi için gereken tedbirleri alacağız" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg HT-Habertürk canlı yayına katıldı.
Bakan Şimşek’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
*İçişleri ve Adalet Bakanlığının desteği olmasa bu listeden çıkamazdık
*Bizim finansal sistemimizin sağlıklı işlemesi ve itibarlı olması lazım. Listeden çıkmak büyük kazanım ama burada esas amaç Türkiye'nin güvenilebilir olduğunu ortaya koymaktı.
*Siyasi mülahazalar devreye girmesin diye FATF'ye bir mektup bile yazdık.
*Kaynak girişi zaten çok güçlü, nasıl yönetiriz onunla uğraşıyoruz.
*Kaynak girişinin Mart sonundan bugüne net bazda Merkez Bankası'nın rezervlerine yansıyan boyutu neredeyse 78 milyar dolara ulaştı.
*Şu an itibarıyla rezerv yeterliliğinde IMF tanımına göre arzulanan seviyeye neredeyse vardık.
*Yurt içi bankalarla olan swapları ciddi şekilde azalttık, neredeyse 5 milyar dolar düzeyine düşürdük.
*Şu an reel bazda lirada bir miktar değerleme oldu; Hedefimiz enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürerek orta-uzun vadede nominal kurlarda bir istikrar sağlamak, ama bunun için daha erken, daha kat edeceğimiz çok mesafe var.
*Türkiye'nin döviz rezervini bir sorun, endişe olmaktan çıkardık.
"Türkiye Gri Liste'den oybirliğiyle çıkarıldı"
*Listeden çıkınca iş bitmedi; Güçlü bir şekilde mücadeleye, uygulamada etkinliği sağlamaya devam.
*MASAK'ın idari ve teknik kapasitesini oldukça güçlendireceğiz.
*Bu programın özünde dengesizliklerin giderilmesi var.
*Yatırımcı güveni beraberinde TL varlıklara ilgiyi artırıyor, liralaşmayı güven esasıyla sağlıyor.
*Cari açıkta arzuladığımızdan çok daha iyi bir performansla karşı karşıyayız.
*Cari açığı bu sene sonunda muhtemelen yüzde 2'ye indirmiş olacağız, zaten Mayıs ayında yüzde 2,5'e inmiş olacak.
EYT'nin yıllık maliyeti ne kadar?
*EYT'nin bu sene yıllık maliyeti 724 milyar TL, neredeyse milli gelirin yüzde 2'sine yakın bir rakamdan bahsediyoruz.
*Bütçe açığının milli gelire oranını bu sene yüzde 5'in altına, gelecek sene yüzde 3'ün altına çekmiş olacağız.
*Büyümede yeniden dengelenmeyi sağladık.
*Kaliteli ve dengeli bir büyüme var, bu beraberinde artık aşırı ısınmayı getirmiyor.
*KKM'de düşüş büyük ihtimalle hızlanacak. Bugün itibarıyla şirketlerin KKM'deki vergi avantajı son buldu, yenilemedik.
*KKM'den kazanılan faiz gelirleri de vergiye tabi olacak, dolayısıyla KKM'den çıkış hızlanacak.
"Piyasanın programı henüz tam olarak satın aldığını söyleyemeyiz"
*Geçici olarak ekonomide bir yavaşlama sürecine gireceğiz, istihdamı en az etkilemesi için gereken tedbirleri alacağız.
*Enflasyon aylık bazda önce yüzde 2'lere sonra yüzde 1'lere düşecek.
*Kurda istikrar da çok önemli, göreceli bir istikrar sağlanması da vatandaşa yansıyacak.
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