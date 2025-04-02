Bakan Şimşek 'hazırız' diyerek duyurdu: Türkiye-AB arasında kritik görüşmeler 6 yıl sonra yeniden başlıyor

AB ülkelerinin ABD'nin tarifeleri ve artan Çin rekabeti nedeniyle resesyon riski ile karşı karşıya kaldığı bir dönemde Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu Toplantısı yeniden başlıyor.

6 yıl sonra ilk toplantı iki bölümde gerçekleşecek

Tam 6 yıl sonra yarın Brüksel'de gerçekleşecek ilk toplantı, iki ana bölümden oluşacak. Birinci bölümde, bakanlar düzeyinde Türkiye ve AB'nin makroekonomik görünümleri, rekabetçilik alanında atılabilecek adımlar ve yapısal reformlar masaya yatırılacak. Bu oturumlara Bakan Şimşek ve Komiser Dombrovskis eş başkanlık edecek.

İkinci bölümde de Türkiye ve AB iş dünyasının önde gelen temsilcileri, bakanlar ve komiserlerle bir araya gelerek ortak yatırım ve ticaret fırsatlarını değerlendirecek. Toplantılara Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile Avrupa Kalkınma Konseyi Bankası gibi Avrupa merkezli finans kuruluşlarının üst düzey yöneticileri de katılacak.

Bakan Şimşek, toplantılar kapsamında Dombrovskis ve Kos ile ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Görüşmelerde, ilişkilerin geleceği ve olası işbirliği alanları ele alınacak.

Bakan Şimşek'ten 'daha güçlü ve çok boyutlu işbirliği' mesajı

Bakan Şimşek de toplantıların 6 yıl aradan sonra yeniden başlamasını, Türkiye-AB ilişkilerinin canlanması adına çok değerli bir adım olarak gördüğünü belirterek, ülke ihracatının yaklaşık yüzde 42'sinin AB ülkelerine yapıldığını, Türkiye'nin Birliğin en büyük 5'inci ticaret ortağı konumunda olduğunu söyledi.

Gümrük Birliği güncellemesi

Şimşek, küresel ticarette artan korumacı eğilimler ile e-ticaret, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm alanlarındaki gelişmelerin, güncellenmiş bir ticaret çerçevesini zorunlu kıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gümrük Birliği'nin kamu alımları, hizmetler ve tarım sektörlerini kapsayacak şekilde güncellenmesi, iş insanları ile öğrencilere vize kolaylığı sağlanması ve üçüncü ülkelerde ortak projeler geliştirilmesi, Türkiye-AB işbirliği açısından önemli fırsatlar barındırıyor. Savunmadan enerjiye, tarımdan imalat sanayisine uzanan geniş bir alanda sahip olduğumuz yetkinlik ve kabiliyetlerle AB ile daha güçlü ve çok boyutlu işbirliklerine hazırız."

Sosyal medya hesabından da konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu 6 yıl sonra yeniden başlıyor. Diyalog her iki tarafın da menfaatine olup Avrupa Birliği’nde ekonomik bütünleşme, Türkiye’nin güçlü entegrasyonu ile daha iyi sağlanacaktır. Avrupa Birliği ile daha güçlü ve stratejik işbirliğine hazırız."

Heyetler en son 2019'da bir araya gelmişti

HLED mekanizması, Türkiye ile AB arasında diyalog kanallarının geliştirilmesi amacıyla 29 Kasım 2015'te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'nde kurulmuş, bugüne kadar 2016, 2017 ve 2019 yıllarında üç toplantı gerçekleştirilmişti.

Toplantı, taraflar arasındaki ekonomik ilişkilerin ivmelenmesi ve stratejik işbirliğinin derinleştirilmesi açısından önem taşıyor.