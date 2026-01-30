Bakan Şimşek: İhracat ve turizm cari dengedeki iyileşmeyi destekliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, 2025 yılında ihracat ve turizmde kaydedilen performansın sürdürülebilir cari denge hedefini desteklemeye devam ettiğini belirtti.

Şimşek’in paylaştığı verilere göre ihracat, 2025 yılında yüzde 4,4 artışla 273,4 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde altın fiyatlarındaki artışın etkisiyle ithalat artış gösterse de, dış ticaret açığı Orta Vadeli Program’da (OVP) öngörülen seviyenin altında gerçekleşti.

Turizm gelirleri OVP hedefini aştı

Turizm tarafında da güçlü seyrin sürdüğünü belirten Şimşek, geçen yıl Türkiye’nin 63,9 milyon ziyaretçi ağırladığını hatırlattı. 2025 yılında ise turizm gelirlerinin yüzde 6,8 artışla 65,2 milyar dolara ulaştığını ve OVP hedefinin aşıldığını kaydetti.

Turizmi dört mevsime ve farklı alanlara yaymaya yönelik politikaların etkisiyle kişi başına ortalama harcamanın bin doların üzerine çıktığına dikkat çekildi.

Hizmet ticareti dış dengeyi destekliyor

Hizmet ticaretinde Türkiye’nin güçlü bir konuma sahip olduğunu vurgulayan Şimşek, küresel mal ticaretine ilişkin belirsizliklerin dış denge üzerindeki etkilerinin bu sayede sınırlandığını ifade etti.

Öncelik: Katma değerli üretim ve enerji yatırımları

Şimşek, cari dengede sağlanan yapısal iyileşmenin kalıcı hale getirilmesi amacıyla aktif sanayi politikalarıyla yüksek katma değerli üretimin desteklenmeye devam edileceğini belirtti. Yerli ve yenilenebilir enerji kapasitesini artırmaya yönelik yatırımların ise öncelikli alanlar arasında yer alacağını vurguladı.