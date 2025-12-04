Bakan Şimşek ihracat verilerini değerlendirdi: Yüksek teknolojili ürün payı rekor seviyeye çıktı

Kasım ayında ihracat yıllık 270,6 milyar dolara ulaşırken ithalat küresel altın fiyatlarındaki artışın da etkisiyle 361,9 milyar dolar gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal medya hesabından ihracattaki son durumu değerlendirdi.

"İhracatımızın teknoloji kompozisyonu iyileşti"

"İhracatımızın teknoloji kompozisyonu iyileşti" diyen Şimşek, "Ocak-Kasım döneminde yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürün ihracatı yıllık yüzde 9,6 arttı, bu grupların imalat sanayi ihracatındaki payı yüzde 43’e yükseldi" ifadelerini kullandı.

"Desteklerimizi daha da güçlendiriyoruz"

Şimşek paylaşımını "Yüksek teknolojili üretimi ve rekabet gücümüzü artırmak hedefiyle, aktif sanayi politikalarımızı uygulamaya devam ediyor, üretken sektörlere yönelik desteklerimizi daha da güçlendiriyoruz" diyerek noktaladı.