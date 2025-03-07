Bakan Şimşek, ihracatçılarla ne konuştu?

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlar Kurulu ile bir araya geldi. Geniş katılımlı toplantıda TİM'in eski danışmanlarından Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hatice Karahan'ın da katıldığı görüldü.

DÜNYA'ya bilgi veren kaynaklar toplantıda Bakan Şimşek'in izlenen ekonomi programına ilişkin güncel bilgiler verdiğini, kur seviyeleri konusundaki serzenişleri anladığını fakat enflasyon üzerindeki risklere işaret ettiğini söylediler.

İhracatçıların kur konusundaki taleplerini dinleyen Bakan Şimşek'in, enflasyon düştükçe faizlerin de düşeceğini ve böylece kredi maliyetlerinin aşağı geleceğini anımsattığını aktaran kaynaklar, gerek reeskont gerek diğer kredi mekanizmaları ile ihracatçıların desteklenmeye devam edeceği mesajını aldıklarını bildirdiler.

Toplantıda enflasyonist etkiler yüzünden kur konusundaki taleplerinin karşılanamayacağı mesajı alan ihracatçıların, Bakan Şimşek'in dikkat çektiği riskleri anlayışla karşılarken, mutmain de olmadıkları öğrenildi.

'Uzun vadeyi dikkate almamız lazım'

DÜNYA'ya bilgi veren gıda sektöründeki bir ihracatçı da, "Bakan Şimşek tam bir Maliye Bakanı gibi davranıyor. Uygulanan programdan taviz vermeyeceğini gördük. Kur konusunda kısa vadeli beklentiler yerine uzun vadeyi dikkate almamız lazım. 2025 sonunu beklemek gerek. Altıncı aydan sonra enflasyonda daha da rahatlama olacağını düşünüyoruz. Bir iki ufak tali konu dışında katılımcılar da Bakan Şimşek'e hak verdiler. Kısa vadeli çıkarları gözettiğimiz zaman neler olduğunu gördük. O yüzden Bakan Şimşek ve programı bize öngörülebilirlik sağlıyor" ifadelerini kullandı.