Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı X (Twitter) üzerinden bugün açıklanan turizm gelirlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Şimşek paylaşımında turizm gelirlerinin cari dengedeki olumlu seyri desteklediğini ifade ederken 2025 yılında 64 milyar dolar turizm geliri ve 65 milyon ziyaretçi hedefine de ulaşmayı öngördüğünü ifade etti.

"Artan riskler hizmet ihracatının önemini de artıyor"

Şimşek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Küresel mal ticaretinde artan riskler hizmet ihracatının önemini daha da artıyor. İlk çeyrekte yıllıklandırılmış turizm geliri 61,6 milyar dolar, ziyaretçi sayısı 62,3 milyon kişi oldu. Turizm gelirleri cari dengedeki olumlu seyri destekliyor. 2025 yılında 64 milyar dolar turizm geliri ve 65 milyon ziyaretçi hedefine ulaşmayı öngörüyoruz."