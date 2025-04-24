Bakan Şimşek, IMF Başkanı Georgieva ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20, IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları için geldiği ABD'deki temaslarını sürdürüyor.

Washington'da kritik temaslar

Barclays, Jefferies, JP Morgan ve Bank of America'nın ayrı ayrı düzenlediği yatırımcı toplantılarında Türkiye ekonomisine ilişkin güncel gelişmeleri ve gelecek dönem perspektifini paylaşan Bakan Şimşek IMF Başkanı Kristalina Georgieva ile de görüştü.

Görüşme sonrası IMF Başkanı Georgieva'dan ilk açıklama

Görüşme sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan IMF Başkanı Georgieva, "Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye'nin ekonomik görünümü ve ekonomik büyümeyi daha da güçlendirecek politikalar hakkında konuştuk" dedi.