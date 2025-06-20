  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi
Takip Et

Bakan Şimşek 'imzaları attık' diyerek duyurdu: İKB'den 740 milyon dolarlık yeni yatırım finansmanı

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İKB arasında kamu hastaneleri ve deprem bölgesindeki eğitim yatırımlarının desteklenmesi için 740 milyon dolarlık uzun vadeli finansman anlaşması imzalandı. Bakan Şimşek, bu rakamla birlikte 2025'te sağlanan uzun vadeli ve uygun maliyetli dış finansman tutarının 3 milyar dolara ulaştığını duyurdu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Şimşek 'imzaları attık' diyerek duyurdu: İKB'den 740 milyon dolarlık yeni yatırım finansmanı
Takip Et

İslam Kalkınma Bankası (İKB) ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, İstanbul'daki kamu hastanelerine ve deprem bölgesindeki eğitim kurumlarına yönelik yatırımlar hususunda önemli bir anlaşmaya imza attı.

Söz konusu anlaşma kapsamında, İstanbul'daki kamu hastanelerinin güçlendirilmesi ve yeniden yapımı için İstanbul Proje Koordinasyon Birimine 500 milyon euro, deprem bölgesindeki eğitim yatırımları için de Milli Eğitim Bakanlığı'na 165 milyon dolar finansman kaynağı sunulacak. Böylelikle, söz konusu yatırımlar için İslam Kalkınma Bankasından toplam 740 milyon dolarlık finansman Türkiye’ye giriş yapacak.

Yıl başından bu yana 3 milyar dolarlık finansman

Bakan Şimşek de, sosyal medya hesabından kamuya sağlanan finans desteklerine ilişlin açıklamalarda bulundu. Şimşek, yapılan yeni anlaşmayla 2025 yılının başından bu yana kamu sektörüne yaklaşık 3 milyar dolar tutarında dış finansman sağlandığını belirtti.

Deprem finansmanı kapsamında ise uluslararası kuruluşlardan kamu sektörüne sağlanan toplam finansman yaklaşık 6,5 milyar dolar düzeyine ulaştı.

EBRD'den Türkiye'deki genç girişimcilere 250 milyon Euro'luk finansmanEBRD'den Türkiye'deki genç girişimcilere 250 milyon Euro'luk finansmanEkonomi

 

Kaynak: HABER MERKEZİ