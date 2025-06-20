Bakan Şimşek 'imzaları attık' diyerek duyurdu: İKB'den 740 milyon dolarlık yeni yatırım finansmanı

İslam Kalkınma Bankası (İKB) ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, İstanbul'daki kamu hastanelerine ve deprem bölgesindeki eğitim kurumlarına yönelik yatırımlar hususunda önemli bir anlaşmaya imza attı.

Söz konusu anlaşma kapsamında, İstanbul'daki kamu hastanelerinin güçlendirilmesi ve yeniden yapımı için İstanbul Proje Koordinasyon Birimine 500 milyon euro, deprem bölgesindeki eğitim yatırımları için de Milli Eğitim Bakanlığı'na 165 milyon dolar finansman kaynağı sunulacak. Böylelikle, söz konusu yatırımlar için İslam Kalkınma Bankasından toplam 740 milyon dolarlık finansman Türkiye’ye giriş yapacak.

Yıl başından bu yana 3 milyar dolarlık finansman

Bakan Şimşek de, sosyal medya hesabından kamuya sağlanan finans desteklerine ilişlin açıklamalarda bulundu. Şimşek, yapılan yeni anlaşmayla 2025 yılının başından bu yana kamu sektörüne yaklaşık 3 milyar dolar tutarında dış finansman sağlandığını belirtti.

İstanbul'daki kamu hastanelerinin güçlendirilmesi ve deprem bölgesindeki eğitim yatırımları için İslam Kalkınma Bankası ile 740 milyon dolar tutarında finansman anlaşması imzaladık.



Böylece 2025 yılında kamu sektörü uluslararası kuruluşlardan yaklaşık 3 milyar dolar uzun vadeli… https://t.co/qbZh2j8qaJ — Mehmet Simsek (@memetsimsek) June 20, 2025

Deprem finansmanı kapsamında ise uluslararası kuruluşlardan kamu sektörüne sağlanan toplam finansman yaklaşık 6,5 milyar dolar düzeyine ulaştı.