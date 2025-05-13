Bakan Şimşek İngiltere'ye gidiyor! Yatırımcılar ve finans dünyası temsilcileriyle buluşacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İngiltere’nin başkenti Londra’da yatırımcılar ve finans dünyası temsilcileri ile buluşacak. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Şimşek’in temasları bugün başlayacak ve 15 Mayıs’a kadar devam edecek.

Bu süreçte, uluslararası yatırımcılara Türkiye ekonomisinin mevcut durumu ve reform programı hakkında kapsamlı bilgi verecek olan Şimşek, Avrupa’nın önde gelen yatırım bankalarından BNP Paribas’ın düzenlediği Türkiye Konferansı’na katılacak.

Sunum ve ikili görüşmeler yapacak

Konferansta Türkiye ekonomisi ile ilgili bir sunum gerçekleştirecek olan Şimşek, daha sonra yatırımcı gruplarıyla birebir görüşmelerde bulunacak. Orta Vadeli Program, mali disiplin politikaları ve yatırım fırsatları gibi konularda detaylı değerlendirmeler yapması bekleniyor.

Şimşek ayrıca, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) yıllık toplantısına da katılacak. Bu toplantıda Guvernörler Kurulu Genel Oturumu’nda başkan yardımcılığı görevini üstlenecek.

"Türkiye Yatırım Görünümü" paneline katılacak

EBRD’nin düzenleyeceği 'Türkiye Yatırım Görünümü' başlıklı özel panelde de konuşma yapacak olan Şimşek, katılımcılardan gelen soruları yanıtlayacak. Türkiye’nin yatırım potansiyelini farklı açılardan değerlendirmesi beklenen Şimşek, Londra’daki temasları kapsamında ayrıca bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapacak