Bakan Şimşek iş gücü ve sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kasım 2024 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi ve iş gücü istatistiklerini değerlendirdi. Şimşek, dış talebin zayıf olduğu ve dezenflasyon sürecinin devam ettiği bir dönemde, ekonominin dayanıklılığını korumayı başardığını vurguladı.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Zayıf dış talep koşulları ve dezenflasyon sürecine rağmen yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı desteklemeye yönelik politikalarımız sayesinde ekonomimiz dayanıklılığını koruyor. Sanayi üretimi, son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı."

Zayıf dış talep koşulları ve dezenflasyon sürecine rağmen yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı desteklemeye yönelik politikalarımız sayesinde ekonomimiz dayanıklılığını koruyor.



Sanayi üretimi son altı ayın en yüksek seviyesine ulaştı.



Kasımda istihdam aylık geriledi,… https://t.co/nvxBwHrSbJ pic.twitter.com/I9P6pjeqNh — Mehmet Simsek (@memetsimsek) January 10, 2025

Sanayi üretiminde artış

Bakan Şimşek, Kasım 2024’te sanayi üretiminde gözlemlenen artışın, uygulanan politikaların etkili bir sonucu olduğunu belirtti. Bu dönemde sanayi üretimi, son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaşarak olumlu bir performans sergiledi.

İş gücü verileri

Bakan Şimşek, iş gücü verilerindeki gelişmeleri de şu şekilde değerlendirdi:

Aylık istihdamda düşüş yaşanırken, Ocak-Kasım 2024 döneminde yıllık bazda 1 milyon istihdam artışı sağlandı. Kasım 2024’te işsizlik oranı yüzde 8,6 olarak kaydedildi.

Şimşek, ekonominin dayanıklılığını artırmaya yönelik yatırım, istihdam ve ihracat odaklı politikaların, hem sanayi üretiminde hem de iş gücü piyasasında pozitif etkiler yarattığını ifade etti.