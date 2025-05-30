Bakan Şimşek: İslami finansman, zorluklara karşı umut vadediyor

İstanbul Finans Merkezi’nde düzenlenen “2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi” başladı. 30 Mayıs – 1 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen zirve, bu yıl “Etkili Bir Küresel Ekonomi Yolunda İslami Ekonomi Stratejileri” temasıyla düzenleniyor. Zirveye, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili ve uzman katıldı.

Zirvede konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dünyadaki ekonomik ve teknolojik dönüşüme dikkat çekerek İslami finansın önemine vurgu yaptı. Şimşek, “Sosyal dahiliyet, finansal dahiliyet herkes için eşit olmalı. Dolayısıyla İslami finansman, günümüzde karşılaştığımız zorlukları düşündüğümüzde bize çok faydalı bir enstrüman ve güzergâh ortaya çıkarabilir. Refahın eşit bir şekilde paylaşılabilmesi için temel mesajımız bu” dedi.

"VUCA dönemindeyiz, bu zorluklar fırsatlar da barındırıyor"

Dünyanın ekonomik açıdan zorlu bir dönemden geçtiğini belirten Şimşek, “Dünya şu anda bir ‘VUCA’ anı yaşıyor. Bu kavram, dalgalanma, belirsizlik, karmaşıklık ve muğlaklık anlamına geliyor. ABD-Çin arasındaki jeostratejik rekabet, ticarette bozulmalara yol açıyor. Ayrıca dünya yüksek borç yüküyle karşı karşıya. Tüm bunlar, ekonomik istikrarı tehdit eden unsurlar. Öte yandan yapay zekâ devriminin eşiğindeyiz ve bu teknolojilere eşit erişimin olmaması, eşitsizlikleri artırabilir” diye konuştu.

"İslami finans umut kaynağı olabilir"

İslami finansın riskin paylaşımına ve menkullere dayalı yapısına işaret eden Şimşek, bu sistemin daha adil bir büyüme modeli sunduğunu söyledi: “Büyüme artık az bulunan bir şey olacak. Paylaşılmış refah sağlayabilmek için riskin paylaşıldığı, eşit katılımın olduğu yapılar ön plana çıkmalı. İslami finans tam da bunu öneriyor.”

"Piyasa payı küçük ama potansiyeli büyük"

İslami finansın dünya genelindeki payının henüz yüzde 1 seviyesinde olduğunu kaydeden Şimşek, bu alanda büyüme potansiyelinin yüksek olduğunu ifade etti: “İslami finans çok hızlı büyüyor ama halen küresel finans piyasasında küçük bir yere sahip. Bu yapının büyüyebilmesi için daha fazla yatırım yapılması, bu alanın neden geri kaldığının doğru anlaşılması gerekiyor.”

Zirve, İslami finans, dijital ekonomi, sürdürülebilir kalkınma ve girişimcilik konularında uluslararası uzmanları ve karar vericileri bir araya getirmeyi hedefliyor. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra İstanbul İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, TVF CEO’su Salim Arda Ermut, Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Finansmanı Özel Temsilcisi Dr. Mahmud Mohieldin de katılıyor.