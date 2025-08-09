Bakan Şimşek: İstanbul'un depreme hazırlık çalışmalarına ilave dış finansman sağlandı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Dünya Bankası'ndan bul'un afet ve iklim dirençliliğinin artırılması, afet öncesi hazırlık süreçlerinin güçlendirilmesi ve acil müdahale kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla 650 milyon dolarlık dış finansman temin edilmesini değerlendirdi.

Şimşek sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda İstanbul'un depreme hazırlık çalışmalarına ilave dış finansman sağlandığını belirtti.

Paylaşımında "Depreme hazırlık, afet yönetimi ve kentsel dirençlilik yatırımlarına desteğimiz sürüyor" ifadelerine yer veren Şimşek, devamında şunları kaydetti:

"İstanbul’un afetlere ve iklim risklerine karşı dayanıklılığını artırmak için Dünya Bankasından 650 milyon dolarlık finansman temin ettik.

Bu amaçla İstanbul için sağlanan uygun koşullu dış kaynak tutarı 5,4 milyar dolara ulaştı."