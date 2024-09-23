Bakan Şimşek, 'kasıtlı yapılıyor' diyerek sert çıktı

Sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bir süredir yalan haberlerle kasıtlı bir şekilde gündem oluşturulmaya çalışılıyor." ifadelerini kullandı.

Enflasyonu düşürme, cari açığı azaltma, bütçe disiplinini tesis etme ve yapılan sorunları çözme konusunda kararlı olduklarını söyleyen Bakan Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da başından beri programa destek verdiğini bu hususta daha da güçlendireceklerini ifade etti.

"KALICI OLARAK ARTACAK"

Şimşek, "Programımız hedeflerine ulaştığında, vatandaşlarımızın refahı da kalıcı olarak artacaktır." ifadelerini kullanıp şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızdan istirhamım; üretilen dedikodulara itibar etmeyiniz ve politikalarımız ile ilgili bizden duymadığınız hiçbir haber veya söylentiye lütfen inanmayınız."