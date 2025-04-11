Bakan Şimşek: Kayıt dışı ekonomiyle mücadele sonuç veriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomi ile yoğun mücadelelerinin sonuç verdiğini söyledi.

Şimşek, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Gelirlerini doğru ve zamanında beyan eden tüm mükelleflerimize teşekkür ediyoruz. Beyanda bulunmayan ya da eksik beyan verenlerin ise pişmanlık hükümlerinden yararlanabileceğini hatırlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakanlık, son aylarda kayıt dışılıkla mücadele kapsamında denetim, bilgilendirme ve dijital analiz süreçlerini hızlandırmış; özellikle hizmet sektörü, e-ticaret ve kira gelirleri gibi alanlarda yoğunlaştırılmış tarama ve tespit çalışmalarına ağırlık vermişti.