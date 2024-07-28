Bakan Şimşek: Kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi hedefleyen yasa vatandaşlarımıza yük getirmiyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi düzenlemelerini içeren kanunun Meclis'te kabul edildiğini belirterek, "Vergilemede adaleti ve etkinliği artırmayı, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi hedefleyen bu yasa vatandaşlarımıza yük getirmiyor. Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi paketinin 11 maddesi Meclis’ten geçmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Şimşek'in kullandığı ifadeler şöyle:
"Vergi düzenlemelerini içeren kanun Yüce Meclisimizde kabul edildi.
Vergilemede adaleti ve etkinliği artırmayı, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi hedefleyen bu yasa vatandaşlarımıza yük getirmiyor.
Amacımız, #Çok kazanandan çok, az kazanandan #az vergi almaktır.
Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz."