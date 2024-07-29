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Bakan Şimşek: Kayıt dışılıkla mücadelemiz hız kesmiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kayıt dışılıkla mücadelemiz hız kesmiyor. Gelir beyan etmediği halde yüksek harcaması olan mükelleflere yönelik denetimleri yoğunlaştırıyoruz. Vergide adaleti artırmaya yönelik uygulamalarımız devam edecek" dedi.

Haber Merkezi
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Şimşek X hesabından yaptığı açıklamada, gelir beyan etmediği halde yüksek harcaması olan mükelleflere yönelik denetimleri yoğunlaştırdıklarını kaydetti.

Şimşek şu mesajları verdi:

"Kayıt dışılıkla mücadelemiz hız kesmiyor. Gelir beyan etmediği halde yüksek harcaması olan mükelleflere yönelik denetimleri yoğunlaştırıyoruz. Vergide adaleti artırmaya yönelik uygulamalarımız devam edecek."

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