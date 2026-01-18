Bakan Şimşek, Londra ve New York temaslarını tamamladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra'nın ardından New York'ta gerçekleştirdiği yatırımcı temaslarını tamamladı.

Edinilen bilgilere göre Bakan Şimşek, perşembe ve cuma günlerini kapsayan New York programı çerçevesinde toplam 15 toplantı gerçekleştirdi. Görüşmelerde, toplam bilanço büyüklüğü yaklaşık 30 trilyon dolara ulaşan, dünyanın önde gelen küresel yatırım kuruluşlarından 300'ü aşkın yatırımcıyla bir araya gelindi.

Toplantılarda Türkiye'nin Makroekonomik İstikrar ve Reform Programı'nda gelinen aşama, dezenflasyon süreci ve orta vadeli ekonomik görünüm yatırımcılara detaylı biçimde aktarıldı. Program kapsamında geniş katılımlı soru-cevap oturumları da yapıldı.

Şimşek, 800'den fazla uluslararası yatırımcıyla görüştü

Bakan Şimşek'in Londra ve New York temaslarında, toplamda yaklaşık 88 trilyon dolarlık varlığı yöneten 800'den fazla uluslararası yatırımcıyla görüştüğü öğrenildi. Söz konusu temasların, Türkiye ekonomisine yönelik yatırımcı ilgisinin güçlü seyrini koruduğunu ortaya koyduğu değerlendiriliyor.