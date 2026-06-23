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Bakan Şimşek, Londra'da iklim finansmanı etkinliklerine katılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 24-25 Haziran'da Londra'da düzenlenecek üst düzey yatırımcı ve iklim finansmanı etkinliklerine iştirak edecek. Bakan Şimşek, yarın başlayacak temasları kapsamında iklim finansmanı, sürdürülebilir büyüme ve Türkiye ekonomisindeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

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Bakan Şimşek, Londra'da iklim finansmanı etkinliklerine katılacak

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre Bakan Şimşek, İngiltere'de yürüteceği temaslar nedeniyle bu akşam Londra'ya gidecek.

"London Climate Action Week" etkinliği dolayısıyla gerçekleştireceği temasları kapsamında küresel yatırımcılarla bir araya gelecek olan Şimşek, iklim finansmanı, sürdürülebilir büyüme ve Türkiye ekonomisindeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Şimşek'in temasları, Türkiye'nin bu yıl Antalya'da ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) öncesinde iklim finansmanı gündeminin ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi açısından da önem taşıyor.

Yatırımcılarla bir araya gelecek

Program kapsamında Şimşek, Net Zero Delivery Summit ile Climate Resilience Finance Summit programlarının açılış oturumlarında konuşacak.

Bakan Şimşek, ayrıca BNP Paribas Türkiye Konferansı'nda yatırımcılarla bir araya gelerek, uluslararası fon yöneticileri ve yatırımcılara Türkiye ekonomisindeki gelişmelere ve reform gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Şimşek, yarın başlayacak temaslarının ardından perşembe günü yurda dönecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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