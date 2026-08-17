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Bakan Şimşek: Mali disiplini koruyoruz, hedefler doğrultusundayız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen bütçe hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini belirtti. Ocak-temmuz döneminde faiz dışı bütçe fazlasının geçen yıla göre 228 milyar lira artarak 470 milyar liraya ulaştığını bildiren Şimşek, mali disiplinle dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

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Bakan Şimşek: Mali disiplini koruyoruz, hedefler doğrultusundayız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, merkezi yönetim bütçe verilerini değerlendirerek, jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen bütçe hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini ve mali disiplinin korunduğunu bildirdi.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dezenflasyon sürecini desteklemek amacıyla eşel mobil uygulaması kapsamında önemli ölçüde vergi gelirinden feragat edildiğini belirtti. İç talepteki dengelenmenin de bütçe gelirlerinin performansı üzerinde etkili olduğunu ifade etti.

Faiz dışı fazla 470 milyar liraya ulaştı

Borç yükünün azaltılmasında önemli göstergelerden biri olan faiz dışı bütçe fazlasına dikkati çeken Şimşek, ocak-temmuz döneminde faiz dışı fazlanın geçen yılın aynı dönemine göre 228 milyar lira artarak 470 milyar liraya yükseldiğini aktardı.

Şimşek, finansman koşulları gözetilerek yurt içi borç çevirme oranının yüzde 87 seviyesinde tutulduğunu bildirdi.

Bakan Şimşek: Mali disiplini koruyoruz, hedefler doğrultusundayız - Resim : 1

“Dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edeceğiz”

Gelir politikalarında artan etkinlik ve harcama disiplininin sağladığı mali alanın öncelikli alanlara yönlendirileceğini belirten Şimşek, maliye politikasıyla dezenflasyon sürecine verilen desteğin devam edeceğini kaydetti.

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Kaynak: HABER MERKEZİ
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