Bakan Şimşek: Manipülasyonla mücadelenin dozunu, kayıt dışının üzerine çıkaracağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 9. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Bankacılık ağırlıklı bir finans modelinden sermaye piyasaları odaklı bir finans modeline geçiş yapmak istiyoruz

- 2025 yılının ilk 9 ayında toplam finansmanın yüzde 34'e yakını sermaye piyasalarından temin edildi

- Kaynakların lirada tutulmasını, liraya rağbeti artırmak istiyoruz bu da sermaye piyasaları ağırlıklı bir modeli gerektiriyor

- Tahvil ve kira sertifikası ihracı alanlarını çok önemsiyorum

Manipülasyon açıklaması

- Bazı fonlar üzerinde manipülasyon yapıldığını biliyoruz, manipülasyon alanında eksikler olduğunu biliyoruz, eksikleri gidereceğiz

- Manipülasyonla mücadelenin dozunu, kayıt dışı ile mücadelenin dozunun üstüne çıkaracağız

- Dezenflasyon ile birlikte piyasalar derinleşecek

- Nitelikli halka arzlar konusunda talep var, bu konuda hemfikiriz

- Halka arzların önümüzdeki dönemde tekrar güçlü bir şekilde başlaması önemli bir husus

- Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz, burada ilerleme var

- Program sonuç veriyor, enflasyonda düşüş var

- Gıda kaynaklı geçici bir şok var

- Bütçe açığını yüzde 3 ve altına çekeceğiz

