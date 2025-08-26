Bakan Şimşek, Merkez Bankası'nın anket sonuçlarını değerlendirdi: Enflasyon beklentileri iyileşiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından bugün açıklanan "Sektörel Enflasyon Beklentileri" anketinin ağustos ayı sonuçlarını değerlendirdi.

Şimşek, enflasyon beklentilerinin iyileştiğini, beklentilerdeki iyileşme eğiliminin de dezenflasyona destek olduğunu belirtti.

Reel sektörün ve hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentileri, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre sırasıyla 16 puan ve 19 puan azalarak yüzde 37,7 ve yüzde 54,1 seviyelerine indi. Piyasa katılımcıları beklentisi ise yüzde 22,8 oldu.… pic.twitter.com/gqfibgcLPP — Mehmet Simsek (@memetsimsek) August 26, 2025

Şimşek paylaşımında anket sonuçlarına yer vererek "Fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesi için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

Şimşek'in paylaşımı şöyle oldu:

