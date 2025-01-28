Bakan Şimşek Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisi raporunu değerlendirdi

Merkez Bankası'nın ocak ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentisi verilerine göre, yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,7 puan azalarak yüzde 25,4 seviyesine geriledi. Reel sektör için 3,8 puan azalarak yüzde 43,8 seviyesine gerileyen beklenti, hanehalkı için de 4,3 puan azalarak yüzde 58,8 seviyesine düştü.

Verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de beklentilerin önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşü daha fazla destekleyeceğini söyledi.

'Beklentiler enflasyon görünümüne göre yüksek'

X hesabından yaptığı açıklamada enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin devam ettiğine işaret eden Şimşek, şunları söyledi:

"Ocakta piyasanın 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi yüzde 25,4 seviyesinde. 2024 yılı Mayıs ayına göre 12 ay sonrası beklenti hanehalkında 17 puan ve reel sektörde 12 puan iyileşti. Ancak beklentiler halen enflasyon görünümüne göre yüksek.

Enflasyon beklentileri dezenflasyonun hızı için kritiktir. Beklentilerin önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşü daha fazla destekleyeceğini öngörüyoruz. Kararlılıkla uyguladığımız programla enflasyonu kalıcı olarak düşürerek vatandaşlarımızın alım gücünü artıracağız. "