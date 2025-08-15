Bakan Şimşek, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ni değerlendirdi

  1. Dünya Gazetesi
Hazine ve Maliye Bankanı Mehmet Şimşek, TCMB tarafından bugün yayımlanan ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını değerlendirdi. Şimşek değerlendirmesinde beklentilerin, enflasyon düştükçe Merkez Bankası tahminlerine daha da yakınsamasını öngördüklerini kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, x hesabından Merkez Bankasının ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını değerlendirdi.

Şimşek, piyasanın 12 ve 24 ay sonrası enflasyon beklentilerinin gerilediğine dikkati çekerek, "Gerçekleşmelere duyarlı olan beklentilerin, enflasyon düştükçe Merkez Bankası tahminlerine daha da yakınsamasını öngörüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek paylaşımında "Bu sayede azalan katılıklar, dezenflasyona ilave destek sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

