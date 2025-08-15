Bakan Şimşek, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ni değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, x hesabından Merkez Bankasının ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını değerlendirdi.

Şimşek, piyasanın 12 ve 24 ay sonrası enflasyon beklentilerinin gerilediğine dikkati çekerek, "Gerçekleşmelere duyarlı olan beklentilerin, enflasyon düştükçe Merkez Bankası tahminlerine daha da yakınsamasını öngörüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

— Mehmet Simsek (@memetsimsek) August 15, 2025

Şimşek paylaşımında "Bu sayede azalan katılıklar, dezenflasyona ilave destek sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.