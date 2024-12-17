Bakan Şimşek 'Muhtemelen' dedi, asgari ücrette umut verdi! İşte kuruşu kuruşuna asgari ücret hesabı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Genel Kurulu'nda Ticaret ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçelerine ilişkin sunum yaptı.

Bakan Şimşek’in değindiği konulardan biri de milyonlarca çalışanın hayatını doğrudan ilgilendiren 2025 yılında uygulanacak asgari ücret oldu.

Mehmet Şimşek çalışanların ve emeklinin her zaman yanında olduklarını belirterek, aylık ve ücretlerde enflasyonun üzerinde artış yapıldığını ifade etti.

Asgari ücret mesajı

Sözlerine “Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Bu programda da hedefimiz bu yönde, değişmedi” diye devam eden Bakan Şimşek, yüzde 45’lik yıl sonu enflasyon hedefi üzerinden en düşük memur maaşının yüzde 78 arttığını ve bunun enflasyonun 1,7 katına karşılık geldiğini söyledi. Şimşek en düşük emekli aylığının ise yüzde 68 arttığını ve bunun da enflasyonun 1,5 katına karşılık geldiğini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Asgari Ücret Komisyonu’nun üçünü toplantısında somutlaşması beklenen 2025 asgari ücretine ilişkin ise umutları artıran bir beyanda bulundu. Şimşek en düşük memur ve en düşük emekli maaşı örneklerinin ardında “Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek” değerlendirmelerinde bulundu.

2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) göre; Türkiye’de 6,6 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor. Bu da çalışanların yüzde 40’ına tekabül ediyor. Yani 10 kişiden 4’ü asgari ücretle çalışıyor.

Ocak 2025'te yürürlüğe girecek ve ilk olarak Şubat 2025'te hesaplara geçecek 2025 asgari ücret zammı için görüşmeler sürüyor. Asgari Ücret Komisyonu dün ikinci toplantısını gerçeleştirdi.

İşçi kesimini temsilen masada bulunan Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantı sonrası yaptığı açıklamada sürecin üçüncü toplantıda neticeleneceğini umduğunu belirtti. Ağar, ‘geçinilecek ücret’ talep ettiklerini ifade etti.

Asgari ücrette yeni senaryolar

Peki Mehmet Şimşek'in 'muhtemel' gördüğü senaryoya göre asgari ücret ne kadar olmalı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2024 yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 44. 2025 yıl sonu enflason hedefi ise yüzde 21.

Ancak kasım enflasyon verileriyle birlikte 2024 hedefinin tutmayacağı hemen hemen kesinleşti.

Aralık enflasyonu yüzde 2 çıkarsa, yıl sonu enflasyonun yüzde 45.70, yüzde 2.5 olursa yüzde 46.40 ve yüzde 3 çıkarsa yüzde 47.20 olarak

Asgari ücretli 2024 yılını tek zamla geçirdi. Yani asgari ücretlinin enflasyonun altında ezilmemesi için yapılacak en düşük zammın yüzde 45 olması gerekiyor.

Ocak 2024'ten bu yana net 17 bin 2 lira olarak uygulanan asgari ücrete yüzde 45 zam gelirse asgari ücret 2025 yılında 24 bin 653 lira olur.

Asgari ücret zammı yüzde 46 olursa yeni yılda asgari ücret net 24 bin 823 lira, yüzde 47 olursa net 24 bin 993 lira, yüzde 48 olursa net 25 bin 163 lira, yüzde 49 olursa net 25 bin 333 lira ve yüzde 50 olursa 25 bin 503 lira lira uygulanacak.

Gerçekçi senaryoya göre asgari ücret zammı

Fakat bu senaryolar fazla iyimser. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliyet akanı Mehmet Şimşek liderliğindeki ekonomi yönetimi, ücret artışlarında denge arayışına pek çok kez vurgu yaptı.

Bu nedenle asgari ücret zammının 2024 yıl sonu ile 2025 yıl sonu enflasyon hedefleri arasında bir noktada olması muhtemel.

Hedeflenen ve gerçekleşen enflasyonun ortalaması alınırsa asgari ücrete yapılacak zam oranı yüzde 33 ile yüzde 35 dolaylarında olacak.

Böylece asgari ücret 2025’te yüzde 35’lik zamla 22 bin 952 TL'ye ulaşabilir.

Muhtemel senaryolar çerçevesinde oran oran asgari ücret zammı ve 2025'te asgari ücretin ulaşacağı seviye şu şekilde:

* Yüzde 32,5: 22 bin 527 lira

* Yüzde 33: 22 bin 613 lira

* Yüzde 34: 22 bin 783

* Yüzde 35: 22 bin 952 lira

* Yüzde 36: 23 bin 122 lira

* Yüzde 37: 23 bin 292 lira

* Yüzde 38: 23 bin 462 lira

* Yüzde 39: 23 bin 632 lira

* Yüzde 40: 23 bin 802 lira